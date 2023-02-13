Про це заявив міністр промисловості Адольфо Урсо в інтерв'ю Il Messaggero.

"З двома регазифікаційними заводами в П'ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа, ми будемо вільні від Росії: вони вироблятимуть 10 мільярдів кубометрів газу, саме стільки, скільки було імпортовано з Москви минулого року", - сказав Урсо.

Зокрема за його словами, вже наступного року Італія може почати постачати газ до інших країн і незабаром стати європейським газовим хабом, в тому числі завдяки подвоєнню потоків через Трансадріатичний трубопровід з Азербайджану.

"Ми повинні зробити те ж саме на фронті електроенергії: ми можемо стати електричним хабом Середземномор'я, а з мегафабрикою Enel в Катанії - найбільшим виробником сонячних панелей в Європі. Майбутнє країни пов'язане з інвестиціями в "зелені" та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і саме панелей", - додав міністр.