Італія планує позбавитися залежності від російського газу до кінця року, - міністр Урсо
Італія планує покласти край своїй залежності від російського газу до кінця цього року
Про це заявив міністр промисловості Адольфо Урсо в інтерв'ю Il Messaggero.
"З двома регазифікаційними заводами в П'ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа, ми будемо вільні від Росії: вони вироблятимуть 10 мільярдів кубометрів газу, саме стільки, скільки було імпортовано з Москви минулого року", - сказав Урсо.
Зокрема за його словами, вже наступного року Італія може почати постачати газ до інших країн і незабаром стати європейським газовим хабом, в тому числі завдяки подвоєнню потоків через Трансадріатичний трубопровід з Азербайджану.
"Ми повинні зробити те ж саме на фронті електроенергії: ми можемо стати електричним хабом Середземномор'я, а з мегафабрикою Enel в Катанії - найбільшим виробником сонячних панелей в Європі. Майбутнє країни пов'язане з інвестиціями в "зелені" та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і саме панелей", - додав міністр.
- Нагадаємо, 5 лютого в ЄС набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту.
- 10 лютого міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Йеттен заявив, що країна нині незалежна від російського вугілля, нафтопродуктів та сирої нафти.
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