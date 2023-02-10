Нідерланди більше не залежать від російського палива, - міністр енергетики
Міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Йеттен заявив, що країна нині незалежна від російського вугілля, нафтопродуктів та сирої нафти
Про це повідомили в NOS із посиланням на заяву міністра Роба Йеттена.
Міністр клімату та енергетики ствердив, що Нідерланди дотримуються санкцій ЄС проти Росії: віднині країна не залежить від російського вугілля, нафтопродуктів (дизеля та гасу) та сирої нафти.
Зазначається, що газ з РФ не підпадає під санкції, але кабмін Нідерландів прагнув більше не бути залежним від Росії. За словами Роба Йеттена, це було досягнуто, серед іншого, шляхом імпорту скрапленого газу, який постачається кораблями. Однак невелика його частина все ж надходить з Росії.
- Нагадаємо, 5 лютого в ЄС набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту.
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