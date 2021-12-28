ЄС виділить Україні €5 млн на вдосконалення підходів щодо ядерної безпеки
Україна отримає від Європейського союзу €5 млн для вдосконалення підходів до ядерної безпеки
Про це повідомляє урядовий портал.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією.
"Загальна вартість програми складає €6,5 млн, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України - €1,5 млн. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, які там містяться. Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, Стефанішина підписала додаткову угоду №1 між урядом України та Європейською комісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019".
Угодою передбачається переспрямування коштів на підтримку розвитку спроможностей органів державної влади щодо імплементації угоди про асоціацію у сфері транспорту. Зокрема, допомога дозволить покращити зв’язок та сумісність різних видів транспорту, ефективність використання наявних потужностей, знизити вартість транспортних послуг задля активізації торгівлі.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році фінансування сектору безпеки й оборони перевищить 320 млрд грн.
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