ЄС виділить Україні €5 млн на вдосконалення підходів щодо ядерної безпеки

Про це повідомляє урядовий портал.



Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією.



"‎Загальна вартість програми складає €6,5 млн, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України - €1,5 млн. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, які там містяться. Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, Стефанішина підписала додаткову угоду №1 між урядом України та Європейською комісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "‎Програма технічного співробітництва 2019".



Угодою передбачається переспрямування коштів на підтримку розвитку спроможностей органів державної влади щодо імплементації угоди про асоціацію у сфері транспорту. Зокрема, допомога дозволить покращити зв’язок та сумісність різних видів транспорту, ефективність використання наявних потужностей, знизити вартість транспортних послуг задля активізації торгівлі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році фінансування сектору безпеки й оборони перевищить 320 млрд грн.