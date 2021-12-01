У 2022 році на фінансування сектору безпеки і оборони виділять понад 320 млрд грн, - Зеленський

Про це Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Уперше за 30 років у 2022 році фінансування всіх програм сектору оборони і безпеки перевищить 320 млрд грн", - сказав Зеленський.



Президент додав, що у 2018 році на цю галузь витратили 191,7 млн грн.



Володимир Зеленський уточнив, що ці кошти виділять зокрема на ракетну програму, відновлення українського флоту, створення кібервійськ, будівництво для армії літаків АН-178 і військовий завод з виготовлення сучасних дронів.

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