У 2022 році на фінансування сектору безпеки і оборони виділять понад 320 млрд грн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році фінансування сектору безпеки й оборони перевищить 320 млрд грн
Про це Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Уперше за 30 років у 2022 році фінансування всіх програм сектору оборони і безпеки перевищить 320 млрд грн", - сказав Зеленський.
Президент додав, що у 2018 році на цю галузь витратили 191,7 млн грн.
Володимир Зеленський уточнив, що ці кошти виділять зокрема на ракетну програму, відновлення українського флоту, створення кібервійськ, будівництво для армії літаків АН-178 і військовий завод з виготовлення сучасних дронів.
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