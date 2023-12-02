ЄС вимагає у Meta пояснень щодо запобігання сексуальним домаганням до дітей в Instagram
Європейський Союз зобов’язав компанію Meta Platforms надати докладнішу інформацію про заходи, вжиті для боротьби з сексуальним домаганням до дітей в Instagram
Про це повідомляє Reuters.
Європейська комісія надіслала запит на інформацію про заходи, вжиті для протидії поширенню терористичного та насильницького контенту і щодо захисту неповнолітніх.
"Також запитується інформація про систему рекомендацій Instagram і поширення потенційно шкідливого контенту", - йдеться у повідомленні.
Технічні регулятори ЄС сказали компанії Meta надати докладнішу інформацію про заходи, вжиті для боротьби з матеріалами сексуального насильства над дітьми в її додатку для обміну фотографіями та відео Instagram до 22 грудня.
Зазначається, що запит було подано відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, нових технічних правил, які вимагають від Big Tech докладати більше зусиль для контролю за незаконним і шкідливим вмістом на своїх платформах.
Невиконання таких вимог може призвести до офіційного розслідування та штрафів.
- На початку листопада Європейська рада із захисту даних (EDPB) вирішила поширити запроваджену Норвегією заборону на таргетовану рекламу у Facebook та Instagram на всі країни ЄС і Європейську економічну зону.
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