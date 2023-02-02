ЄС вирішив надати Україні 2400 додаткових генераторів

Про це на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Брюссель запрошує Україну до своєї енергетичної платформи, щоби разом купувати газ. Також, за її словами, ЄС працює над середньостроковими і довгостроковими енергетичними перспективами.

2 лютого стало відомо, що Україна отримала від Швеції 570 тонн обладнання для відновлення енергетичних об'єктів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 лютого прибула з візитом до Києва.

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