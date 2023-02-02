ЄС вирішив надати Україні 2400 додаткових генераторів
ЄС вирішив надати Україні 2400 додаткових генераторів на додачу до тих трьох тисяч, які наша держава вже отримала від початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни", - сказала фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що Брюссель запрошує Україну до своєї енергетичної платформи, щоби разом купувати газ. Також, за її словами, ЄС працює над середньостроковими і довгостроковими енергетичними перспективами.
- 2 лютого стало відомо, що Україна отримала від Швеції 570 тонн обладнання для відновлення енергетичних об'єктів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 лютого прибула з візитом до Києва.
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