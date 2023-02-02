Україна отримала від Швеції 570 тонн обладнання для відновлення енергетичних об'єктів
Україна отримала від Швеції 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. З них майже половина надійшла протягом останніх двох тижнів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Усього прибуло 750 тонн обладнання, а саме генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.
"Росіяни нещадно обстрілюють об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі наших міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи і повертають у домівки українців світло та тепло", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Наприкінці січня уряд Швеції оголосив про виділення майже 2 млн доларів для фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії "на зміцнення ядерної безпеки України".
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