Швеція виділить Україні 2 млн доларів на зміцнення ядерної безпеки
Уряд Швеції виділяє майже 2 млн доларів для фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії "на зміцнення ядерної безпеки України"
Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.
"Посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є невідкладною справою", - заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.
Зазначається, що підвищення безпеки на атомних електростанціях і навколо них позитивно позначиться на електропостачанні в Україні.
"Найменша кількість відключень електроенергії означатиме, що український народ зможе краще пережити й так сувору зиму", - додала пресслужба в повідомленні.
- У четвер, 26 січня, до Одеси прибула з візитом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Уряд обіцяє передати три мільйони євро для забезпечення ядерної безпеки України.
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