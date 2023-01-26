Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

"Посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є невідкладною справою", - заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.

Зазначається, що підвищення безпеки на атомних електростанціях і навколо них позитивно позначиться на електропостачанні в Україні.

"Найменша кількість відключень електроенергії означатиме, що український народ зможе краще пережити й так сувору зиму", - додала пресслужба в повідомленні.

У четвер, 26 січня, до Одеси прибула з візитом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Уряд обіцяє передати три мільйони євро для забезпечення ядерної безпеки України.

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