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ЄС вніс до "чорного списку" 20 російських авіакомпаній

11 квітня, 2022 понедiлок
14:06
Економіка Аерофлот

Євросоюз вніс 20 авіакомпаній з Росії до "чорного списку" та заборонив їм літати у власному повітряному просторі

Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії

Європейська комісія включила до "чорного списку" 20 російських авіакомпаній.  До нього потрапили й найбільші авіакомпанії РФ - "Аерофлот", "Росія", "Побєда",Utair та S7.

Цим компаніям заборонені польоти в межах Євросоюзу,"оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Регулятор наголосив, що відповідне рішення відображає серйозні побоювання з приводу безпеки через примусову перереєстрацію Росією літаків, що належать іноземним власникам.

За словами комісара ЄС з питань транспорту Адіни Валеан, федеральне агентство повітряного транспорту Росії дозволило російським авіакомпаніям експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифіката льотної придатності. 

"Зацікавлені російські авіакомпанії свідомо зробили це, порушуючи відповідні міжнародні стандарти безпеки. Це не лише порушує Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, але й створює безпосередню загрозу безпеці. Ми живемо в умовах невиправданої військової агресії Росії проти України. Але я хочу чітко пояснити, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії, воно було ухвалено виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки", - сказала Валеан. 

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