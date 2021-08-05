ЄС закликав припинити вогонь у Афганістані

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозеп Борреля й єврокомісара із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, передає Укрінформ.



"Євросоюз закликає до термінового, всебічного та постійного припинення вогню, щоб дати шанс миру (в Афганістані)", - йдеться у заяві.



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Зазначається, що ЄС засуджує ескалацію насильства в країні, зокрема напади на офіс Місії ООН в провінції Герат, напади в Лашкар-Гаху, що спричинили щонайменше 40 жертв серед цивільного населення, а також остання атака, спрямована на резиденцію міністра оборони (загинуло вісім осіб і поранено щонайменше 20 людей).

"Військовий наступ "Талібану" прямо суперечить їхнім заявленим зобов'язанням щодо урегулювання конфлікту шляхом переговорів та мирного процесу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 липня таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном.

16 липня в Афганістані було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі.

Представники руху "Талібан" здійснили ракетний обстріл аеропорту в Кандагарі