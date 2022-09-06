Про це пише газета "Financial Times" з посиланням на відповідний документ.

Перший план передбачає встановлення максимальної межі цін на весь газ, що постачається з Росії, або створення єдиного покупця палива, який вестиме переговори про ціну на паливо. Проте подібні дії здатні призвести до виникнення форс-мажорних обставин у контрактах європейських організацій із Газпромом та "можливої ескалації геополітичної напруженості", уточнює Financial Times.

Другий варіант передбачає поділ держав Євросоюзу на "червону" та "зелену" зони, залежно від ймовірності перебоїв із постачанням палива. У "червоній" зоні вартість газу може бути обмежена, а в "зеленій" її мають намір залишити високою, щоби полегшити потоки в держави першої групи. Цей захід складно реалізувати, оскільки багато в чому він залежить від координації між країнами ЄС, пише газета.

Нагадаємо, міністри фінансів, які представляють країни G7, у п'ятницю, 3 вересня, погодили план впровадження механізму обмеження цін на експорт російської нафти. Конкретні граничні ціни за барель буде оголошено пізніше. Саме рішення почне діяти з 5 грудня.

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