ЄС запровадить проти Китаю санкції, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters
ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії
Про це повідомляє Reuters.
Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.
"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.
"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі.
- 28 лютого США попередили Китай, що летальна допомога РФ матиме для нього наслідки у світі
- 2 березня агенція Reuters повідомила, що США та союзники обговорюють санкції щодо Китаю за надання зброї РФ для війни в Україні.
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