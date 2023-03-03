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Головна Світ ЄС запровадить проти Китаю санкції, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

ЄС запровадить проти Китаю санкції, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

3 березня, 2023 п'ятниця
22:10
Світ

ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії

Про це повідомляє  Reuters.

Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.

"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.

"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі.

Новини
Китай
ЄС
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