ЄС запровадить проти Китаю санкції, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.

"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.

"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі.