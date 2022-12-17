Ескалація має на увазі продовження війни, а оточення Києва нівелює для росіян усі їхні невдачі, - військовий аналітик Левін
Всі успіхи Збройних сил України не матимуть значення, якщо російська армія зможе оточити Київ - один такий успіх затьмарює всі їх невдачі
Про це в ефірі Еспресо заявив ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін,
"Коли Україна перейшла в контрнаступ у кінці серпня - на початку вересня у Путіна був вибір - ескалація та деескалація. Він вибрав перше - почав мобілізацію. Ми бачимо, що вона з тріском та скрипом, але вдалась. Вони сотні тисяч людей змогли мобілізувати і ще мобілізують", - зазначив він.
На думку Левіна, ескалація має на увазі тільки одну логіку - продовження війни на довгі роки.
"Не може бути повноцінного запуску військової машини, а потім займатися кривавим "тягни-штовхай" на Донбасі. Це не має сенсу та раціональності навіть для Кремля", - наголосив аналітик.
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Він сказав, що Київ є важливим - це політичний, адміністративний, економічний центр.
"З навіть не падінням, а оточенням і повною ізоляцією - це нівелює всі невдачі. Крейсер "Москва", Зміїний, відступ, всі блискучі операції ЗСУ. Це все не матиме сенсу. Один такий успіх затьмарює всі їх невдачі. Для них - це бажана ціль. Якщо вони вірять, що вони можуть засипати м'ясом, як під Бахмутом. Вони цілком серйозно можуть мати такі плани", - підсумував Левін.
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