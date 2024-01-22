Пережити полон: спецпроєкт Еспресо розкаже про незламних українців
Телеканал Еспресо запустив спецпроєкт “Пережити полон: історії вільних українців”. В його основі - історії незламності наших співвітчизників, які пройшли крізь всі кола пекла в російських застінках
Які випробування вони подолали? Як вдалося все витримати і зберегти гідність? Що давало їм силу і надію? Що було джерелом опору? Як не зламатися, перебуваючи у пеклі? Про все це - у циклі матеріалів, який виходить на всіх платформах Еспресо: в ефірі телеканалу, на сайті, в YouTube та соцмережах.
"Розповіді про наших військовополонених і раніше були в ефірі Еспресо, але тепер ми масштабували їх у спецпроєкт, який буде постійно присутній на наших платформах. Це інтерв'ю, репортажі, новинні сюжети, об'єднані темою незламності та сили духу", - коментує Анастасія Равва, генеральна продюсерка Еспресо.
"Люди, які демонструють відвагу, гідність та волю до перемоги - саме такими є герої спецпроєкту. Кожна історія індивідуальна, але спільним є нескорений український характер", - коментує Світлана Чкан, головна редакторка телеканалу Еспресо.
- За підсумками грудня Еспресо лідирує серед інформаційних каналів за показниками теледивлення. Еспресо утримує першість 9 місяців поспіль.
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