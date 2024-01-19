В останній місяць року Еспресо знов перший в інформаційному мовленні
У грудні Еспресо лідирує за показниками теледивлення серед інформаційних мовників. Телеканал утримує першість вже дев'ять місяців поспіль
Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.
За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис частка теледивлення Еспресо становить 0,96%. Цей показник перевищує частку найближчих конкурентів.
- Напередодні нового року телеканал Еспресо: Біла Церква отримав цифрову регіональну ліцензію на мовлення у Білій Церкві.
- У листопаді 2023 Еспресо святкував 10-річчя: перший ефір телеканалу відбувся 24 листопада 2013-го, це був стрім мітингу опозиції.
- Від 29 листопада 2023 року Еспресо доступний у 1,36 млн швейцарських телевізійних домогосподарств: Swisscom додав Еспресо до своєї безкоштовної телевізійної пропозиції.
- З 6 листопада телеканал Еспресо виходить у оновленому дизайні. Змінилась ефірна графіка та супровідна музика.
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