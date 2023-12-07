Найбільший провайдер Швейцарії розпочав трансляцію телеканалу Еспресо

Про це йдеться у повідомленні в Linkedin.

ВІд 29 листопада 2023 року Еспресо доступний у 1,36 мільйонах швейцарських телевізійних домогосподарств.

"З минулого року ми активно працюємо над тим, щоб українські мовники могли надавати своїм українським громадянам за кордоном новини та інформацію з дому та пропонувати операторам у регіоні Німеччина-Австрія-Швейцарія різноманітні українські телеканали", - йдеться у повідомлені компанії.

У повідомленні також наводиться інформація ООН про кількість заявок на притулок від українців у регіоні: 22 вересня було отримано близько 66 тис .заявок у Швейцарії, 11 жовтня близько 1,1 млн заявок у Німеччині, 6 листопада близько 80 тис. заявок в Австрії. Кількість біженців, які шукають захисту в кожній країні, продовжує зростати.

Swisscom AG — основний постачальник телекомунікаційних послуг в Швейцарії. Згідно інформації у Wikipedia, уряд Швейцарії володіє 51% Swisscom Ag, Swisscom має частку 59% ринку мобільних пристроїв, 67% ринку широкосмугового доступу до інтернету і 33% ринку телебачення в Швейцарії.