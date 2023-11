Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи

Спільно із країною ми пройшли ці насичені подіями і випробуваннями роки, розповідаючи про найважливіше, керуючись відповідальністю і повагою до глядача та читача. Подаючи лише перевірену інформацію, без псевдосенсацій і популізму.

Як медіа, ми відчуваємо відповідальність за те, щоб ідеали Майдану втілились у життя, щоб мрії про демократичну процвітаючу європейську державу стали реальністю.

У 2013-му наші стріми з майдану транслювали ледь не всі провідні міжнародні телеканали та інформаційні агенції.

У 2023-му нас цитують The Guardian, The Independent, The New Yоrk Times, BBC, Gazeta Wyborcza та багато інших.

Ми продовжуємо перебувати в епіцентрі подій, інформуючи про найважливіше.

Але найголовніше визнання нашої роботи - це увага і довіра глядачів і читачів, тих, для кого ми працюємо 24/7.

Сьогодні Еспресо - це інформаційний медійний бренд, який включає телеканал, сайт, сторінки в соцмережах та інноваційний мобільний додаток.

З кожним роком роботи наша аудиторія зростає.

У 2023-му телеканал Еспресо очолює топ інформаційного мовлення.

Сайт espreso.tv включений до "Білого списку" медіа, яким можна довіряти, від Інституту масової інформації та входить у топ-12 інформаційних ресурсів за відвідуваністю.

Стрімко ростуть наші платформи в соцмережах, а YouTube-канал нараховує вже понад 2 млн підписників.

10 років роботи бренду Еспресо це:

87 648 годин в телефірі

+220 тис новин, оприлюднених в телеефірі

трансляція телеканалу в більше ніж 30 країнах світу : Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Грузія, Ірландія, Італія, Естонія, Латвія, Литва, Канада, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, США,Угорщина,Чехія, Чорногорія, Швейцарія.

2,23 млрд переглядів порталу espreso.tv

575 тис оприлюднених на сайті новин

+3 млрд переглядів та +205 млн годин ефіру телеканалу в YouTube

+6 млн коментарів на YouTube-каналі Еспресо

Ми пишаємось довірою наших глядачів, читачів та нашими авторитетними і професійними авторами, редакторами і ведучими. У нас працюють люди, які задають планку у професії.

З лютого 2022 ми 24/7 інформуємо про перебіг повномасштабного вторгнення.

У наших студіях - експерти, військові, волонтери, лідери громадських рухів - ми не "заколисуємо" і не нагнітаємо страхів, а надихаємо на опір ворогові, демонструємо, що саме треба робити, знайомимо з людьми, які діють та протистоять агресії, як на полі бою, так і в тилу.

У квітні 2022 телеканал Еспресо незаконно та безпідставно відключили від мережі Т2. Ми чекаємо на відновлення справедливості та визнання владою своєї помилки і як наслідок повернення телеканалу в цифровий ефір. Попри це ми продовжуємо розвиватися і якісно, і кількісно,.

Багато наших співробітників стали на захист України в лавах збройних сил. Ми пишаємось їх мужністю та чекаємо на їх повернення.

Волонтерство та збори на потреби армії - ще одна важлива сторінка діяльності Еспресо. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерські збори, які ми оголошували на всіх платформах Еспресо, на потреби наших захистників сягнули більше 17 млн грн.

Підбиваючи підсумки першого десятиріччя роботи, ми вже маємо чіткі плани на майбутнє. Ми прагнемо бути ще цікавішими, ще інформативнішими, ще оперативнішими.

Ми віримо в перемогу України і говоримо не лише про сьогодення, але і про повоєнне життя. Ми не боїмося говорити правду та апелюємо до свідомого суспільства.

А ще - ми хочемо жити і працювати у демократичній європейській країні, де живуть свідомі відповідальні громадяни, де панує повага до закону з боку всіх, де влада підзвітна виборцям, де існує ринкова економіка, де медіа об'єктивні, незаангажовані та мають всі умови для вільного розвитку.

Редакція Еспресо