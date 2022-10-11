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Еспресо - серед рекомендованих центром при Мінкульті надійних джерел інформації

11 жовтня, 2022 вiвторок
00:17

Створений при міністерстві культури та інформполітики України Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки порекомендував українцям телеграм-канали ЗМІ, які є надійними джерелами інформації, включивши до списку Еспресо

Про це йдеться у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

"Поки російська пропаганда намагається залякати українців черговою "втечею Зеленського", нагадуємо вам, де шукати надійні джерела інформації", - йдеться у повідомленні.

Рекомендовані Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки телеграм-канали ЗМІ:

  • Еспресо
  • Суспільне
  • Укрінформ
  • Ліга.net
  • Громадське
  • Новое время
  • Українська правда
  • Дзеркало тижня
  • Радіо Свобода
  • 24 канал

Рекомендовані Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки телеграм-канали держкомунікацій:

  • ДСНС
  • МВС
  • Служба безпеки
  • Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
  • Головне управління розвідки
  • Національна поліція
  • Державна служба спецзв’язку
  • Держприкордонслужба
  • Головнокомандувач ЗСУ
  • Міноборони

"Cписок ЗМІ сформовано на основі моніторингу Інституту масової інформації", - зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Раніше російські пропагандисти поширили фейк про те, що президента України Володимира Зеленського нібито "евакуювали" з Києва.

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