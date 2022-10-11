Про це йдеться у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

"Поки російська пропаганда намагається залякати українців черговою "втечею Зеленського", нагадуємо вам, де шукати надійні джерела інформації", - йдеться у повідомленні.

Рекомендовані Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки телеграм-канали ЗМІ:

Еспресо

Суспільне

Укрінформ

Ліга.net

Громадське

Новое время

Українська правда

Дзеркало тижня

Радіо Свобода

24 канал

Рекомендовані Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки телеграм-канали держкомунікацій:

ДСНС

МВС

Служба безпеки

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Головне управління розвідки

Національна поліція

Державна служба спецзв’язку

Держприкордонслужба

Головнокомандувач ЗСУ

Міноборони

"Cписок ЗМІ сформовано на основі моніторингу Інституту масової інформації", - зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Раніше російські пропагандисти поширили фейк про те, що президента України Володимира Зеленського нібито "евакуювали" з Києва.

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