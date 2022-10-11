Еспресо - серед рекомендованих центром при Мінкульті надійних джерел інформації
Створений при міністерстві культури та інформполітики України Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки порекомендував українцям телеграм-канали ЗМІ, які є надійними джерелами інформації, включивши до списку Еспресо
Про це йдеться у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.
"Поки російська пропаганда намагається залякати українців черговою "втечею Зеленського", нагадуємо вам, де шукати надійні джерела інформації", - йдеться у повідомленні.
Рекомендовані Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки телеграм-канали ЗМІ:
- Еспресо
- Суспільне
- Укрінформ
- Ліга.net
- Громадське
- Новое время
- Українська правда
- Дзеркало тижня
- Радіо Свобода
- 24 канал
Рекомендовані Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки телеграм-канали держкомунікацій:
- ДСНС
- МВС
- Служба безпеки
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
- Головне управління розвідки
- Національна поліція
- Державна служба спецзв’язку
- Держприкордонслужба
- Головнокомандувач ЗСУ
- Міноборони
"Cписок ЗМІ сформовано на основі моніторингу Інституту масової інформації", - зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки.
Раніше російські пропагандисти поширили фейк про те, що президента України Володимира Зеленського нібито "евакуювали" з Києва.
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