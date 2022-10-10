Зеленського "евакуювали з Києва": ЦПД оприлюднив нові фейки росіян
Центр протидії дезінформації попередив українців про нові неправдиві наративи російських пропагандистів
Про це повідомляє телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
Паралельно з ракетними обстрілами всієї території України Росія через своїх пропагандистів почала атакувати Українські державу й в інформаційному полі. Зокрема, для поширення непевності та паніки запустила дезінформацію, що "Володимир Зеленський був евакуйований з Києва". А натомість Президент України записав відеозвернення з вул.Банкової об 11:02.
Активно просувається теза, що "почався наступ з території Республіки Білорусь". А голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована. Стверджують росіяни і те, що "одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту". Однак така інформація не підтверджена.
"В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру". Прем’єр-міністр України заявив про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури. Не отримала підтверджень й запущена інформація, про "масову евакуацію співробітників посольств в Україні".
Центр протидії дезінформації вкотре закликав українців не піддаватися паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
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