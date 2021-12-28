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"Еспресо. Вибір читачів 2021": діти завершують голосування за улюблену книгу

28 грудня, 2021 вiвторок
18:10
Еспресо. Вибір читачів

2021-й добігає кінця. А це означає - прийшов час підбивати і книжкові підсумки року. Останні чотири місяці найменші читачі обирали найкращу книгу в номінації "Література для дітей" премії "Еспресо. Вибір читачів"

Діти з усієї України обирали найкраще з-поміж трьох видань-фіналістів: "Олекса Довбуш. Таємниця Сили" Василя Карп'юка, "Загублені в таборі" Насті Музиченко та "Морськосвинський детектив" Івана Андрусяка. Попередньо ці книги обрало зі списку інших Експертне журі книжкової премії. 

Марія Романюк - завідувачка сектору абонементів Львівської обласної бібліотеки для дітей:

"Цей конкурс дуже популярний. Діти люблять бути експертами подібних конкурсів і люблять оцінювати книги авторів. У нас були активно розроблені такі афішки, де була покроково розроблена інструкція про конкурс. І вони могли попередньо за телефоном чи на пошту написавши, чи в месенджер прийти взяти цю книгу вже спаковану". 

Ніна Грозна - учитель Білоцерківської загальноосвітньо школи №5:

"Наша книжечка, оце одна із трьох, ходила від будинку до будинку, від хати до хати. І дітки читали книжички разом з батьками. І матусі казали: як чудово, дайте ще на один день почитати книжечку". 

Цьогоріч книжковій премії "Еспресо. Вибір читачів" виповнюється 5 років. Тим часом кількість бібліотек-учасників конкурсу збільшилася до 625-ти. За улюблену книгу голосувала малеча не лише з України, але й з далекого зарубіжжя: Норвегії та Йорданії. Цьогоріч завдяки Благодійному фонду "Разом" меценатки Людмили Русаліної все більше українських бібліотек залучає маленьких відвідувачів до читання вітчизняних книг. У цьому році фонд є партнером номінації "Література для дітей". Він допоміг закупити книги для бібліотек. Благодійний фонд "Разом" Людмили Русаліної також допомагає в організації різноманітних спортивних, культурних та освітніх заходів.

Поки українська малеча віддає останні голоси за книгу-фаворита, організатори вже готуються до урочистої Церемонії нагородження. І вже після Нового року вся країна дізнається ім'я переможця.
 



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