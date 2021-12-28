"Еспресо. Вибір читачів 2021": дорослі завершують голосування за улюблену книгу

У фіналі конкурсу брали участь три книги: поетична збірка "Псалом авіації" Сергія Жадана (видавництво "Meridian Czernowitz"), "Радіо Ніч" Юрія Андруховича (видавництво "Meridian Czernowitz") та "20+1, або Земля мертвих" Павла Вольвача (видавництво "Видавництво Старого Лева").



Наталія Гусак - завідувачка Сенсотеки:



"Голосування проходило досить активно. Наші читачі прислуховувалися до наших порад. Ми їм рекомендували - вони їх брали. Голосування їх не обтяжує. Це проблем їм не створювало. Вони із задоволенням їх заповнювали. Ше приходили розказували, своїми враженнями ділилися".



Серед цьогорічних трьох книг-фіналістів читачі могли обрати лише одне видання. А прочитати книжки можна було в 625-ти бібліотеках усієї України. А своїми враженнями вони ділилися не лише в спеціальних анкетах для голосування, а й нашим журналістам.



Роман Коржик - читач:



"Я думаю, це дуже хороша ініціатива від телеканалу "Еспресо", яка допомагає українській літературі набирати більших обертів у промоції. Тому шо коли література є медійною, то до неї буде додатково прикута увага читача".



Світлана Залівако - читачка:



"На жаль, люди мало читають. Тому я би сказала, такі конкурси, вони залучають людей до бібліотек, до читання, до вивчення нашої мови, теж української культури".



Читачі з усієї України та за кордоном: у Йорданії і Норвегії вже зробили свій вибір та віддали голос за книгу-фаворита. Тепер оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів" опрацьовуватиме анкети з голосами та визначить переможця. А дізнатися його ім'я можна буде вже в новому році на церемонії нагородження.

