"Еспресо. Вибір читачів 2021": дорослі завершують голосування за улюблену книгу
Літературні велетні чи письменники-початківці. Протягом чотирьох місяців такий вибір робили українці в номінації "Література для дорослих" книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів"
У фіналі конкурсу брали участь три книги: поетична збірка "Псалом авіації" Сергія Жадана (видавництво "Meridian Czernowitz"), "Радіо Ніч" Юрія Андруховича (видавництво "Meridian Czernowitz") та "20+1, або Земля мертвих" Павла Вольвача (видавництво "Видавництво Старого Лева").
Наталія Гусак - завідувачка Сенсотеки:
"Голосування проходило досить активно. Наші читачі прислуховувалися до наших порад. Ми їм рекомендували - вони їх брали. Голосування їх не обтяжує. Це проблем їм не створювало. Вони із задоволенням їх заповнювали. Ше приходили розказували, своїми враженнями ділилися".
Серед цьогорічних трьох книг-фіналістів читачі могли обрати лише одне видання. А прочитати книжки можна було в 625-ти бібліотеках усієї України. А своїми враженнями вони ділилися не лише в спеціальних анкетах для голосування, а й нашим журналістам.
Роман Коржик - читач:
"Я думаю, це дуже хороша ініціатива від телеканалу "Еспресо", яка допомагає українській літературі набирати більших обертів у промоції. Тому шо коли література є медійною, то до неї буде додатково прикута увага читача".
Світлана Залівако - читачка:
"На жаль, люди мало читають. Тому я би сказала, такі конкурси, вони залучають людей до бібліотек, до читання, до вивчення нашої мови, теж української культури".
Читачі з усієї України та за кордоном: у Йорданії і Норвегії вже зробили свій вибір та віддали голос за книгу-фаворита. Тепер оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів" опрацьовуватиме анкети з голосами та визначить переможця. А дізнатися його ім'я можна буде вже в новому році на церемонії нагородження.
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