"Еспресо. Вибір читачів 2021": підлітки завершують голосування за улюблену книгу
Добігає кінця останній етап ювілейної, п'ятої книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів". І вдруге українці обирають найкращу книгу в номінації "Література для підлітків"
Чотири місяці вони знайомилися з ефектною власницею мандрівного цирку фрау Гріте, писали відгуки про онуків Стрибога та заклятий скарб. Тепер - все вирішують їхні голоси. Три книги-фіналісти, три автори, один переможець.
Голосували за книгу-фаворита тисячі підлітків з усієї України. Хтось обирав книжку через захоплюючий сюжет, хтось - через близькі кожному теми. Втім, найголовніше, кажуть бібліотекарі, ці книги виконуть патріотично-виховну функцію для юного покоління українців.
Світлана Хмільова - завідувачка білоцерківської бібліотеки-філіалу №8:
"Література ця патріотичного і такого проукраїнського налаштування. Нам потрібно на сьогоднішній день в Україні, коли триває в Україні війна, нам потрібен саме український контент, щоб доносити до наших читачів українську літературу, знайомити з українськими авторами".
Ольга Фалько - завідувачка відділу обслуговування центральної міської публічної бібліотеки Краматорська:
"Малі діти читають, ними керують батьки, вчителі в школі. А підлітки - ними дуже важко скерувати. Потрібні такі книжки, які підліток вибере сам і прийде до бібліотеки ще за однією книжкою, потім ще за однією".
Тисячі заповнених анкет з відгуками читачів уже прямують до столиці для підрахунку голосів не лише з усієї України, а й далекого зарубіжжя: Йорданії та Норвегії. А хто ж переможе: "Вітрова гора" Анни Багряної, "Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталії Довгопол чи "Заклятий меч" Володимира Аренєва - ви дізнаєтесь вже зовсім скоро на урочистій церемонії нагородження.
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