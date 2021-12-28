"Еспресо. Вибір читачів 2021": підлітки завершують голосування за улюблену книгу

Чотири місяці вони знайомилися з ефектною власницею мандрівного цирку фрау Гріте, писали відгуки про онуків Стрибога та заклятий скарб. Тепер - все вирішують їхні голоси. Три книги-фіналісти, три автори, один переможець.



Голосували за книгу-фаворита тисячі підлітків з усієї України. Хтось обирав книжку через захоплюючий сюжет, хтось - через близькі кожному теми. Втім, найголовніше, кажуть бібліотекарі, ці книги виконуть патріотично-виховну функцію для юного покоління українців.



Світлана Хмільова - завідувачка білоцерківської бібліотеки-філіалу №8:



"Література ця патріотичного і такого проукраїнського налаштування. Нам потрібно на сьогоднішній день в Україні, коли триває в Україні війна, нам потрібен саме український контент, щоб доносити до наших читачів українську літературу, знайомити з українськими авторами".



Ольга Фалько - завідувачка відділу обслуговування центральної міської публічної бібліотеки Краматорська:



"Малі діти читають, ними керують батьки, вчителі в школі. А підлітки - ними дуже важко скерувати. Потрібні такі книжки, які підліток вибере сам і прийде до бібліотеки ще за однією книжкою, потім ще за однією".



Тисячі заповнених анкет з відгуками читачів уже прямують до столиці для підрахунку голосів не лише з усієї України, а й далекого зарубіжжя: Йорданії та Норвегії. А хто ж переможе: "Вітрова гора" Анни Багряної, "Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталії Довгопол чи "Заклятий меч" Володимира Аренєва - ви дізнаєтесь вже зовсім скоро на урочистій церемонії нагородження.

