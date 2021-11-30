"Еспресо. Вибір читачів 2021". Триває голосування за книгу-фаворита серед дітей

З вересня маленькі українці обирають одного переможця в номінації "Література для дітей" серед трьох книг-фіналістів: "Олекса Довбуш. Таємниця Сили" Василя Карп’юка, "Загублені в таборі" Насті Музиченко та "Морськосвинський детектив" Івана Андрусяка.



Наталія Невмержицька, бібліотекарка

"Наші читачі в принципі дуже активно проголосували навіть в отой закладений період для голосування читачів, саме третій етап. Зараз наші діти вже просто читають для себе, залишають усні відгуки про ці книжки".

"Наші дітки читали різні книжечки. Найменшенькі - віршики, і там, де багато ілюстрацій. А діти 2, 3 і 4 класів цікавляться дуже пригодам. Деякі дітки писали такі цікаві речі. Про те, що вони люблять детективи"

"Головне в нас зараз, в дитячих бібліотекарів, привчити дитину до читання. І саме ця премія підтверджує те, що ми вибираємо книги найкращі для дітей, для нашого розвитку. Бо діти - це наше майбутнє. Все те, що ми робимо, - на майбутнє, для наших дітей".

У п'ятому сезоні на фінальній стадії премії беруть участь Понад 600 бібліотек, де за прочитані книги голосують юні читачі. Це дошкільнята та учні 1-4-х класів.Бібліотекарі переконані - Премія залучає дітей до читання кращих книг, які будуть розповсюджені в книгозбірнях країни.Завдяки Благодійному фонду "Разом" меценатки Людмили Русаліної все більше українських бібліотек залучає маленьких відвідувачів до читання вітчизняних книг. Цьогоріч фонд є партнером номінації "Література для дітей". Він допоміг закупити книги для бібліотек. Благодійний фонд "Разом" Людмили Русаліної також допомагає в організації різноманітних спортивних, культурних та освітніх заходів. Тим часом Оргкомітет Книжкової премії вже готується до церемонії нагородження переможців. Результати голосування юних читачів бібліотек всієї України обіцяють оголосити на початку 2022 року.