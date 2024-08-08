Еспресо запровадив правила гендерної рівності на всіх платформах бренду

“Політика гендерної рівності на платформах бренду Еспресо” розміщена у розділі “Про нас” на сайті espreso.tv.

“Ця гендерна політика редакції є частиною наших зобов’язань перед колективом, партнерами та нашою аудиторією”, - йдеться на сайті.

Компанія зобов'язується дотримуватись рівності усередині редакційного колективу, коли йдеться про рівні можливості та ставлення, рівний доступ до керівних посад, рівну оплату праці за однаковий вид роботи та інше. А також - рівності у контенті, коли йдеться про дотримання гендерного балансу у виборі експертів, подолання гендерних стереотипів, уникнення сексизму тощо.

Правила адаптовані на основі рекомендацій, наданих ГО "Жінки в медіа" та Комісією з журналістської етики за підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України.

“Гендерна політика повинна бути невід'ємною частиною редакційної політики кожного відповідального медіа в Україні. Це важливо, оскільки допомагає вирішувати етичні дилеми, пояснює аудиторії принципи та цінності редакції, передає знання новим працівникам, а також підтверджує дотримання стандартів і етики для партнерів. Така політика обов'язково має бути письмовою, щоб закріпити усталені практики редакції.

Ми підготували шаблон типової політики, яку може адаптувати кожне медіа. Прикладом лідерства в цьому питанні є "Еспресо", які вже інтегрували цю політику з урахуванням власного досвіду”, - коментує Ліза Кузьменко, голова ГО “Жінки в медіа” , членкиня Комісії з журналістської етики.

“Ми на “Еспресо” завжди дотримувалися принципів гендерної рівності, але сьогодні робимо це офіційно - на нашому сайті зʼявився розділ з політикою гендерної рівності на всіх наших платформах. Впевнені, що саме медіа повинні бути свідомими і відповідальними, долаючи прояви сексизму та гендерних стереотипів”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.