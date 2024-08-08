Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Еспресо.TV Еспресо запровадив правила гендерної рівності на всіх платформах бренду
Пресреліз

Еспресо запровадив правила гендерної рівності на всіх платформах бренду

8 серпня, 2024 четвер
16:41
Еспресо.TV Еспресо логотип

Правила торкаються як контенту, який розміщується на платформах “Еспресо”, так і комунікації всередині команди

Зміст

Політика гендерної рівності на платформах бренду Еспресо” розміщена у розділі “Про нас” на сайті espreso.tv. 

“Ця гендерна політика редакції є частиною наших зобов’язань перед колективом, партнерами та нашою аудиторією”, - йдеться на сайті.

Компанія зобов'язується дотримуватись рівності усередині редакційного колективу, коли йдеться про рівні можливості та ставлення, рівний доступ до керівних посад, рівну оплату праці за однаковий вид роботи та інше. А також - рівності у контенті, коли йдеться про дотримання гендерного балансу у виборі експертів, подолання гендерних стереотипів, уникнення сексизму тощо.

Правила адаптовані на основі рекомендацій, наданих ГО "Жінки в медіа" та Комісією з журналістської етики за підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України.

“Гендерна політика повинна бути невід'ємною частиною редакційної політики кожного відповідального медіа в Україні. Це важливо, оскільки допомагає вирішувати етичні дилеми, пояснює аудиторії принципи та цінності редакції, передає знання новим працівникам, а також підтверджує дотримання стандартів і етики для партнерів. Така політика обов'язково має бути письмовою, щоб закріпити усталені практики редакції. 

Ми підготували шаблон типової політики, яку може адаптувати кожне медіа. Прикладом лідерства в цьому питанні є "Еспресо", які вже інтегрували цю політику з урахуванням власного досвіду”, - коментує Ліза Кузьменко, голова ГО “Жінки в медіа” , членкиня Комісії з журналістської етики.

“Ми на “Еспресо” завжди дотримувалися принципів гендерної рівності, але сьогодні робимо це офіційно - на нашому сайті зʼявився розділ з політикою гендерної рівності на всіх наших платформах. Впевнені, що саме медіа повинні бути свідомими і відповідальними, долаючи прояви сексизму та гендерних стереотипів”,  - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва. 

Теги:
Суспільство
еспресо
Читайте також:
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Автор Богдан Бачинський
7 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 1-7 серпня: росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська та оточують Нью-Йорк. ЗСУ відкрили фронт під Курськом
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2024 вiвторок
Жила в той час, коли людини не існувало: через російську агресію в Україні може зникнути тварина, якій понад 23 млн років
Рослини, які цвітуть все літо
Автор Крістіна Слончак
6 серпня, 2024 вiвторок
Щоб сад був завжди яскравим: топ квітів, що мають тривале цвітіння
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.78
    Купівля 40.78
    Продаж 41.27
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
17:24
Ексклюзив
Після невдач ворог скаженіє й починає бити по населених пунктах: 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого про ситуацію на Куп'янському напрямку
17:24
На шляху до Алеї пам'яті Героїв – смітник: у Кременчуці родини загиблих просять міську владу належно облаштувати місце пам'яті
17:15
Ексклюзив
ЗСУ
Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння
17:12
У Києві до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом
17:08
Кадр з фільму "Повна невідомість"
Наприкінці року вийде байопік про Боба Ділана із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе
17:07
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після обрання Волца кандидатом у віцепрезиденти
16:48
танк Leopard 2A4
У Німеччині не бачать проблеми в тому, щоб Україна використовувала Leopard на території РФ
16:43
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському й Лиманському напрямках
16:39
"Постачання США F-16 розвіяли надії на мир та підвищили ризик подальшої ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 8 серпня
16:37
Оновлено
Тейлор Свіфт
Скасування концертів Тейлор Свіфт у Відні: поліція знайшла у підозрюваного в плануванні терактів хімікати для вибухівки
16:31
Китай та росія
Китай і РФ можуть перейти на бартерну торгівлю через санкції, - Reuters
16:22
Ексклюзив
Олександра Іщенка
Країна-агресорка не надає жодних офіційних пояснень щодо смерті Олександра Іщенка, - речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
16:05
Ізраїль Україна
Посол України порадив громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю
16:00
OPINION
Ігор Дядюра
Податкова. Їх не цікавить детінізація
15:59
електроенергія
Увечері 8 серпня енергетики застосують обмеження споживання електроенергії: кого торкнеться
15:56
The Kiffness
Автор реміксу на "Ой у лузі червона калина" The Kiffness з ПАР виступить на фестивалі в Казахстані, який спонсорують росіяни
15:50
Україна підписала з Маврикієм угоду про безвіз
15:50
Укрзалізниця відправила в перший рейс дитячий вагон: у чому його особливості
15:34
військовий квиток, мобілізація
У Міноборони розповіли, скільки військовозобовʼязаних українців за кордоном оновили свої дані
15:32
"Фактично, це Дія для військових": Зеленський, Шмигаль та Умєров презентували платформу Армія+
15:23
обстріл Суми
На Сумщині внаслідок авіаудару РФ загинули два брати: одному з них було 6 років
14:59
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області
14:57
Збірна України з веслування на байдарці (на задньому плані), Олімпіада-2024
Україна зупинилася за крок від нагороди у фіналі Олімпіади-2024 з веслування на байдарках-четвірках
14:35
На відновлення пошкодженої ударом РФ будівлі потрібно щонайменше 9 місяців, - гендиректор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Охматдиту
14:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Карамурзілкіни" на зміну "навальнятам". Чому російська опозиція наш ворог? 
14:03
Porsche з фільму "Ризикований бізнес" з Томом Крузом
Porsche з фільму "Ризикований бізнес", на якому Том Круз вчився водити, продадуть на аукціоні за $1,7 млн
13:52
Оновлено
Аліна Грушина-Акобія, Олімпіада-2024
Українка Грушина-Акобія програла у чвертьфіналі Олімпіади-2024 у боротьбі
13:42
DDoS атака
У Курській області заявили про DDoS-атаку на інтернет-ресурси регіону
13:14
Ексклюзив
"Треба мати план, як ми живемо, якщо місяць немає електроенергії": експерт з питань енергоефективності Павлюк
13:14
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з двопартійною делегацією Палати представників США
13:07
Нікополь. Наслідки удару
РФ вдарила артилерією по лікарні у Нікополі: загинув чоловік
13:04
Зара Есмаїлі
В Ірані заарештували жінку за виконання пісні Емі Вайнгауз без хіджабу
12:58
фейк
На Сумщині спростували фейк про приєднання російського Суджа до регіону
12:56
Анонс
Кривбас
"Кривбас" - "Вікторія": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
12:55
МЗС України
Звинувачення є безпідставними: в МЗС України відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини
12:37
Правоохоронці оголосили підозру військовим РФ, які закатували полковника СБУ в Бучі
12:31
Не працює сайт і застосунок: росіяни масово жаліються на блокування Youtube
12:16
погода, Львів
На Україну насуваються зливи: Наталка Діденко розповіла прогноз на 9 серпня
12:13
Павло Зібров
"Сила та міць у мені є": 67-річний Павло Зібров зізнався, чи готовий піти на фронт
12:07
фейк
Російські пропагандисти поширюють фейк про замах на міністра оборони Умєрова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV