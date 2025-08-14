Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади

Воєнні злочини, злочини проти людяності та порушеннями прав людини з боку офіційних осіб і сил Росії - саме на це звертає увагу Держдеп в опублікованому звіті.

"Протягом року російські війська здійснювали неодноразові атаки на цивільне населення та руйнували цивільну інфраструктуру, включаючи ракетні та безпілотні удари по всій Україні, вражаючи багатоквартирні будинки та критичну інфраструктуру", - йдеться в документі.

Серед іншого згадуються також позасудові вбивства, воєнні злочини, злочини проти людства та докази дій, які можуть становити геноцид або зловживання, пов’язані з конфліктом, а також систематичне примусове переміщення та депортацію Росією дітей України.

Разом з тим, у звіті звертається увага і на такі проблеми за участю українських урядовців, як то "серйозні обмеження свободи вираження поглядів і свободи ЗМІ, включаючи насильство або погрози насильства щодо журналістів, невиправдані арешти або переслідування журналістів, а також цензуру; систематичні обмеження свободи асоціацій працівників".

У розділі, присвяченому стану свободи слова в Україні, згадується про телемарафон та "занепокоєння, що єдина телевізійна трансляція може призвести до більшого впливу уряду на трансляцію контенту".

"Freedom House протягом року оцінила пресу країни як “частково вільну". Незалежні ЗМІ та інтернет-новинні сайти були активними та висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи слова, посилаючись на інтереси національної безпеки для протидії російській дезінформації та розв'язання інших проблем безпеки під час війни", - йдеться у звіті.

Звертається увага, що між залученими до телемарафону медіагрупами "була взаємна згода курувати, які політики з’являлися в ефірі, і менш активно залучати деяких більш критичних коментаторів і громадських діячів. Телевізійні станції, які вважаються афілійованими з опозиційними партіями, включаючи 5 каналу, Прямий та Еспресо не брали участі в єдиному мовленні, хоча три канали іноді добровільно представляли цілодобові програми інших каналів".

"Були випадки, коли уряд застосовував цензуру, обмежував контент і карав окремих осіб і ЗМІ за те, що вони, як повідомляється, критикували заходи, вжиті владою, або висловлювали проросійські погляди, запроваджуючи фінансові санкції, забороняючи вебсайти та блокуючи телеканали. Медіафахівці стверджували, що державні посадовці відмовили їм у доступі до державних проваджень після повідомлень про делікатні питання. Були звинувачення, що влада погрожувала притягнути до відповідальності журналістів у відповідь на їхню роботу", - зазначено у звіті Держдепу.