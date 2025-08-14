Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Еспресо.TV Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади

Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади

Ярослава Наумова
14 серпня, 2025 четвер
17:32
Еспресо.TV Держдеп США

Держдеп опублікував звіт про стан захисту прав людини за 2024 рік. Окремий блок присвячений Україні. Серед іншого, там йдеться про стан свободи преси в Україні та неправомірне відключення Еспресо, 5 каналу та Прямого від цифрового мовлення Т2

Зміст

Воєнні злочини, злочини проти людяності та порушеннями прав людини з боку офіційних осіб і сил Росії - саме на це звертає увагу Держдеп в опублікованому звіті

"Протягом року російські війська здійснювали неодноразові атаки на цивільне населення та руйнували цивільну інфраструктуру, включаючи ракетні та безпілотні удари по всій Україні, вражаючи багатоквартирні будинки та критичну інфраструктуру", - йдеться в документі.  

Серед іншого згадуються також позасудові вбивства, воєнні злочини, злочини проти людства та докази дій, які можуть становити геноцид або зловживання, пов’язані з конфліктом, а також систематичне примусове переміщення та депортацію Росією дітей України. 

Разом з тим, у звіті звертається увага і на такі проблеми за участю українських урядовців, як то "серйозні обмеження свободи вираження поглядів і свободи ЗМІ, включаючи насильство або погрози насильства щодо журналістів, невиправдані арешти або переслідування журналістів, а також цензуру; систематичні обмеження свободи асоціацій працівників".

У розділі, присвяченому стану свободи слова в Україні, згадується про телемарафон та "занепокоєння, що єдина телевізійна трансляція може призвести до більшого впливу уряду на трансляцію контенту". 

"Freedom House протягом року оцінила пресу країни як “частково вільну". Незалежні ЗМІ та інтернет-новинні сайти були активними та висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи слова, посилаючись на інтереси національної безпеки для протидії російській дезінформації та розв'язання інших проблем безпеки під час війни", - йдеться у звіті.

Звертається увага, що між залученими до телемарафону медіагрупами "була взаємна згода курувати, які політики з’являлися в ефірі, і менш активно залучати деяких більш критичних коментаторів і громадських діячів. Телевізійні станції, які вважаються афілійованими з опозиційними партіями, включаючи 5 каналу, Прямий та Еспресо не брали участі в єдиному мовленні, хоча три канали іноді добровільно представляли цілодобові програми інших каналів". 

"Були випадки, коли уряд застосовував цензуру, обмежував контент і карав окремих осіб і ЗМІ за те, що вони, як повідомляється, критикували заходи, вжиті владою, або висловлювали проросійські погляди, запроваджуючи фінансові санкції, забороняючи вебсайти та блокуючи телеканали. Медіафахівці стверджували, що державні посадовці відмовили їм у доступі до державних проваджень після повідомлень про делікатні питання. Були звинувачення, що влада погрожувала притягнути до відповідальності журналістів у відповідь на їхню роботу", - зазначено у звіті Держдепу.

  • 4 квітня 2022 року Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2. Відключення також торкнулось 5 каналу та телеканалу Прямий.

  • Медіарух і Комісія журналістської етики закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з вимкненням інформаційних каналів з цифрового ефіру. На підтримку телеканалів до президента Зеленського звернулися понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції та навіть депутати польського сейму та сенатори Польщі.

     

 

 

20:47
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:03
OPINION
Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
16:45
Путін Медведчук
СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність
16:31
Від початку доби на фронті було 67 боїв: на Покровському напрямку воїни однієї з бригад узяли в полон 5 окупантів
16:13
Іл-76 РФ
На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
16:00
OPINION
Україна — де?
15:57
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
15:51
Оновлено
обмін, додому повернули 84 українців
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
15:48
путін
Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
15:00
Андрій Пишний
Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний
14:58
PR
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі
14:44
Куп'янськ
На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
14:37
Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
14:31
В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині
14:30
спека
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
14:20
спека у Європі
У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу
14:08
Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО
14:04
OPINION
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Більше новин
