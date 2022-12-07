Про це повідомила Поліція безпеки Естонії у твіттері.

"Служіння російській політиці розколу матиме наслідки. Разом з Департаментом поліції ми анулювали дозвіл на проживання Александра Корнілова, кремлівського активіста, ланки російської мережі впливу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Корнілову також заборонено в'їзд до Шенгену на 5 років.

"Я навіть не знаю, як це коментувати. Думаю, що рішення пов'язане з моєю професійною журналістською діяльністю", - прокоментував Корнілов виданню ERR.

У матеріалі ERR згадується, що ім'я Корнілова фігурує в щорічнику естонської Поліції безпеки ще за 2014 рік (вийшов у світ у квітні 2015) року. Там він згадується як керівник пропагандистського порталу baltija.eu та організатора діяльності медіапроєкту Baltnews, запущеного в країнах Балтії в жовтні 2014 року зареєстрованою компанією Holding BV, яка, як вважають естонські спецслужби, контролюється особами, пов'язаними з агентством "Россия сегодня".

Виконання завдань оплачується через тіньові фірми, які контролює "Россия сегодня". Від імені звільнених від сплати податків фірм Александра Корнілова, за даними Поліції безпеки, щомісяця виплачується 11 400 євро.

2 грудня російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі заявив про порушення прав росіян, мобілізованих для участі у війні проти України, і про те, що багатьом російським військовослужбовцям глядачі каналу "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті. Того ж дня Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) наклала на телеканал "Дождь" штраф у 10 тисяч євро за карту з Кримом у складі РФ.

6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь". 7 грудня мовлення телеканалу "Дождь", який закликав підтримувати російських окупантів, також заборонила Литва.

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