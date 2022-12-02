За карту з Кримом у складі РФ: У Латвії на 10 тисяч євро оштрафували телеканал "Дождь"
Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) наклала на телеканал "Дождь" штраф у 10 тисяч євро за карту з Кримом у складі РФ
Про це повідомляє голова ради Іварс Аболіньш у твіттері.
"Телеканал "Дождь" має поважати та дотримуватися законів Латвії. Подальші дії NEPLP будуть законними та відповідатимуть законам Латвії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що телеканал позначив окупований Крим як частину Росії й назвав російську армію "нашою армією". Пізніше Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал "Дождь" на 10 тисяч євро.
Керівник NEPLP підкреслив, що за три серйозні порушення Рада має право відкликати ліцензію на мовлення каналу. Ця справа - друге серйозне порушення за останні місяці.
Відомо, що проти телеканалу порушили справу про адміністративне правопорушення через висловлювання ведучого про підтримку окупантів.
- 2 грудня російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростелева, який у прямому ефірі заявив про підтримку окупантів. За словами головного редактора телеканалу Тихона Дзядко, фраза, висловлена ведучим, створює відчуття у глядача, що телеканал займається наданням допомоги армії РФ, але це нібито не відповідає дійсності. У соцмережах масово почали вимагати закрити телеканал і вислати співробітників із Латвії, де зараз базується редакція.
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