Естонія дозволить працювати в країні білорусам і росіянам, яких пустила з "гуманітарних міркувань", - ERR

Про це повідомили в ERR з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

Зазначається, що поправки до постанови про санкції дозволять як виняток працювати в Естонії також акредитованим у МЗС російським та білоруським журналістам, наприклад з Associated Press.

Виняток поширюється також на тих білоруських громадян, яким департамент поліції та прикордонної охорони видав довгострокову візу для роботи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

"З гуманітарних міркувань візи громадянам Росії та Білорусі видаються в тому випадку, якщо після повернення на батьківщину є реальна загроза для їхнього життя і здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, біженці з України становлять 3% населення Естонії. Також держава вже зареєструвала 25 969 заяв про надання тимчасової охорони.

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