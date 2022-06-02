Естонія дозволить працювати в країні білорусам і росіянам, яких пустила з "гуманітарних міркувань", - ERR
Уряд Естонії дозволить видавати візи для роботи, а також термінові посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі, яких пустили в країну "з гуманітарних міркувань"
Про це повідомили в ERR з посиланням на пресслужбу естонського уряду.
Зазначається, що поправки до постанови про санкції дозволять як виняток працювати в Естонії також акредитованим у МЗС російським та білоруським журналістам, наприклад з Associated Press.
Виняток поширюється також на тих білоруських громадян, яким департамент поліції та прикордонної охорони видав довгострокову візу для роботи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
"З гуманітарних міркувань візи громадянам Росії та Білорусі видаються в тому випадку, якщо після повернення на батьківщину є реальна загроза для їхнього життя і здоров'я", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, біженці з України становлять 3% населення Естонії. Також держава вже зареєструвала 25 969 заяв про надання тимчасової охорони.
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