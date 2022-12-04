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Війна з Росією: хроніка
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Естонія надає грошову допомогу постраждалим від війни українцям 

4 грудня, 2022 неділя
15:51
Суспільство Естонія

Постраждалим від війни українцям Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається вразливим категоріям

Про це повідомляють на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зможуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців громадяни, які постраждали у результаті війни. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення.

З докладною інформацією про виплати можна ознайомитися в інфографіці. 

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