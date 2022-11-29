Уряду Британії скерували петицію з проханням допомогти з житлом для біженців з України

Про це повідомило видання The Guardian.

Як пояснює ініціаторка петиції, засновниця благодійної організації Sanctuary Foundation Кріш Кандіа, програма з приймання біженців з України в Британії розрахована на шестимісячний термін, після чого українці мають самостійно шукати житло, що ускладнює криза в британській економіці.

"Ми не можемо сказати уряду України, що ми підтримуємо їх, якщо не дбаємо належним чином про жінок і дітей, які перебувають тут", – сказала вона.

Окрім цього, петиція містить прохання до уряду внести ясність у процес переселення біженців з України, зробити місцеві органи влади гарантами оренди житла для українців та розглянути можливість збільшення щомісячної виплати, що надається британцям, які прийняли в себе біженців.

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Опитування британського уряду серед українців, які в’їжджали до Британії як біженці, показало: 45% респондентів стикалися з перешкодами у доступі до приватного житла, а понад половини з них покладаються на державні виплати. Крім того, більшість опитаних планують залишитися у Великій Британії щонайменше на три роки.

Представник Даунінґ-стрит, коментуючи петицію, зазначив, що більшість британців, які прийняли в себе біженців з України, не мають наміру виселяти їх зі своїх осель.

"Місцева влада зобов'язана забезпечити, щоб сім'ї не залишилися без житла, і ми надаємо їм фінансування для покриття додаткових витрат", – додав він.

Також відомом, що за останніми даними, понад 100 тисяч українців оселилися в британських родинах у межах програми для біженців "Будинки для України".

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.

Напередодні у міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2.

29 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

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