Уряду Британії скерували петицію з проханням допомогти з житлом для біженців з України
Українські біженці та британці, які їх приймають, передали на Даунінґ-стрит підписану понад 4500 людьми петицію із закликом надати житлову підтримку тим, хто не може знайти власне житло
Про це повідомило видання The Guardian.
Як пояснює ініціаторка петиції, засновниця благодійної організації Sanctuary Foundation Кріш Кандіа, програма з приймання біженців з України в Британії розрахована на шестимісячний термін, після чого українці мають самостійно шукати житло, що ускладнює криза в британській економіці.
"Ми не можемо сказати уряду України, що ми підтримуємо їх, якщо не дбаємо належним чином про жінок і дітей, які перебувають тут", – сказала вона.
Окрім цього, петиція містить прохання до уряду внести ясність у процес переселення біженців з України, зробити місцеві органи влади гарантами оренди житла для українців та розглянути можливість збільшення щомісячної виплати, що надається британцям, які прийняли в себе біженців.
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Опитування британського уряду серед українців, які в’їжджали до Британії як біженці, показало: 45% респондентів стикалися з перешкодами у доступі до приватного житла, а понад половини з них покладаються на державні виплати. Крім того, більшість опитаних планують залишитися у Великій Британії щонайменше на три роки.
Представник Даунінґ-стрит, коментуючи петицію, зазначив, що більшість британців, які прийняли в себе біженців з України, не мають наміру виселяти їх зі своїх осель.
"Місцева влада зобов'язана забезпечити, щоб сім'ї не залишилися без житла, і ми надаємо їм фінансування для покриття додаткових витрат", – додав він.
Також відомом, що за останніми даними, понад 100 тисяч українців оселилися в британських родинах у межах програми для біженців "Будинки для України".
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