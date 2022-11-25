Про це він повідомив у Twitter.

"Слів недостатньо. Слова не ввімкнуть світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України. Дякую, Дмитре Кулебо, що запросили мене до Києва", — написав міністр.

Голова МЗС Британії анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів, передає BBC. Кошти має бути використано на відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих шкіл, і підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.

Також планується передати 24 авто швидкої допомоги та 11 машин екстреної допомоги, зокрема 6 броньованих.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео зустрічі з Клеверлі.

19 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з неанонсованим візитом до Києва.

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