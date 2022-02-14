Естонія не буде евакуйовувати своє посольство в Києві та не відкликатиме інструкторів
На тлі посилення ризику ескалації навколо України Естонія залишить відкритим своє посольство в Києві та не відкликатиме своїх військових інструкторів
Про це було вирішено на екстреному засіданні естонського уряду у понеділок, 14 лютого, повідомляє ERR.
"Естонська держава підтримує Україну та народ України і продовжуватиме надавати допомогу, навіть якщо російська агресія в Україні переросте у війну. Підтримуючи Україну, ми постійно консультуємося з нашими союзниками", - заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас.
За словами міністерки закордонних справ Еви-Марії Лійметс, посольство Естонії у Києві продовжить свою роботу.
"Хоча ситуація в Україні напружена, посольство Естонії в Києві обов'язково продовжить роботу і зможе запропонувати естонцям допомогу у виїзді з України, але важливо наголосити, що якщо ситуація ускладнюватиметься, надання необхідної допомоги може бути суттєво ускладнене через незалежні від нас причини", - заявила вона.
Міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія не відкликатиме з України військовослужбовців Сил оборони, які займаються там навчанням місцевих військових.
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