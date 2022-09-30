Про це він написав у твіттері.

Рейнсалу зазначає, що проведення цих "референдумів" є порушенням міжнародних законів.

"Ми ніколи не визнаємо результатів недійсних "референдумів" Росії, незаконної анексії територій України. Наша підтримка України непохитна. Ці кричущі порушення міжнародних законів і принципів гуманності показують справжнє обличчя Росії", - ідеться в повідомленні.

ООН не визнаватиме псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях справжнім проявом волі українців.