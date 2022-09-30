Естонія ніколи не визнає результати російських псевдореферендумів, - офіційний Таллінн
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна ніколи не визнає псевдореферендуми, які проводить Росія на тимчасово окупованих територіях України
Про це він написав у твіттері.
Рейнсалу зазначає, що проведення цих "референдумів" є порушенням міжнародних законів.
"Ми ніколи не визнаємо результатів недійсних "референдумів" Росії, незаконної анексії територій України. Наша підтримка України непохитна. Ці кричущі порушення міжнародних законів і принципів гуманності показують справжнє обличчя Росії", - ідеться в повідомленні.
- ООН не визнаватиме псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях справжнім проявом волі українців.
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