Естонія передасть Україні генератори для подолання енергетичних проблем, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, він заявив, що Естонія передасть Україні генератори
Про це Кулеба повідомив у твіттері.
"Розмовляв з моїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми скоординували кроки на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - пише Кулеба.
Також міністр подякував Естонії за її рішення передати Україні генератори для розв'язання енергетичних проблем.
- 28 жовтня у МВС Естонії оголосили про посилення контролю над біженцями з України, щоб покращити надання їм соціальних послуг і краще оцінити здатність Таллінна приймати їх у майбутньому. В естонському МВС наголошують, що зміни до закону не означають, що українських біженців розглядають як загрозу національній безпеці країни.
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