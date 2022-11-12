Про це Кулеба повідомив у твіттері.

"Розмовляв з моїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми скоординували кроки на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - пише Кулеба.

Також міністр подякував Естонії за її рішення передати Україні генератори для розв'язання енергетичних проблем.

28 жовтня у МВС Естонії оголосили про посилення контролю над біженцями з України, щоб покращити надання їм соціальних послуг і краще оцінити здатність Таллінна приймати їх у майбутньому. В естонському МВС наголошують, що зміни до закону не означають, що українських біженців розглядають як загрозу національній безпеці країни.

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