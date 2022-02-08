Естонія підтримає Україну в питанні вступу до ЄС, - спікер естонського парламенту Ратас

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Юрі Ратас заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема в питанні розширення Європейського Союзу”, - йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що для українського суспільства дуже важливо отримати чіткий план європейської та євроатлантичної інтеграції України. Також очікується, що Україну включать до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Під час зустрічі Шмигаль подякував голові естонського парламенту за підтримку Кримської платформи й продовження роботи над ініціативою у парламентському вимірі. За словами прем'єр-міністра України, міжпарламентська співпраця повинна бути основою Кримської платформи.

"Значна увага до України, присутність наших партнерів тут і на лінії зіткнення є сьогодні ключовим стримувальним фактором для агресора. Ми вдячні за допомогу, що стала внеском у захист східного кордону Європи", - додав Шмигаль.





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