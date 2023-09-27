Естонія стала четвертою країною, яка планує перейменувати Калінінград

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Комісія із закордонних справ обговорила питання про назву у зв'язку з проєктом парламенту "Пропозиція уряду республіки прийняти історичну, естонську назву Кенігсберг". Проєкт запропонувала Консервативна народна партія Естонії (EKRE).

У проєкті уряду пропонують повернути Калінінграду назву Кенігсберг і провести всі процедури, пов'язані зі зміною назви.

У підсумку обговорення комісія дійшла висновку, що в естонській мові варто відмовитися від радянської назви міста Калінінград і використати замість неї історичну назву Кенігсберг. Відтак комісія із закордонних справ запропонувала товариству рідної мови, при якому діє консультативна робоча група з іноземних назв, з пропозицією розглянути цю поправку. Голова комісії Марко Міхкельсон нагадав, що Латвія, Литва та Польща також обрали колишню назву міста замість Калінінграда.

Комісія продовжить обговорення у жовтні.

Історія з перейменуваннями Калінінграда

Старовинне прусське місто Твангсте 1255 року отримало німецьку назву Кенігсберг – імовірно, на честь чеського короля Оттокара II. Місто було адміністративним центром німецької провінції Східна Пруссія з 1773 до 1945 року. Радянські війська взяли Кенігсберг штурмом 1945 року. Після Другої світової війни за рішенням Потсдамської конференції місто увійшло до складу СРСР. 1946 року його перейменували на Калінінград на честь Михайла Калініна, радянського державного діяча та провідної фігури сталінського режиму терору.

Калінінград що межує з Польщею та Литвою. У травні цього року Польща офіційно змінила назву Калінінград і постановила вживати в польській мові традиційну для неї назву Крулевець. У Росії назвали такі дії "русофобією на межі з божевіллям".

Після цього кілька депутатів Сейму Литви також запропонували повернути російському місту його історичну назву та називати його в Литві Каралючюс.

Згодом експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати щодо Калінінграда назву Караляучі або Кенігсберг.