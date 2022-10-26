Естонія встановить в країні сирени оповіщення про загрози

Про це інформує відомство ERR.

В Естонії сирени встановлять у 22 населених пунктах, перші - з'являться вже наприкінці цього року. Зокрема системи оповіщення будуть у Таллінні та околицях столиці, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдіскі, Сілламяе, Тапа, Йихві, Кохтла-Ярве, Маарду та Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вільянді, Йи Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу та Пайде.

"Створювана система оповіщення населення за допомогою сирен може використовуватися у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій. Спочатку планувалося, що до літа 2023 новою системою обладнають 16 населених пунктів, але після проведеного аналізу з'ясувалося, що для цього потрібно менше сирен, ніж передбачалося, і до списку додали ще 6 міст", - йдеться в повідомленні.

Надалі системи планують встановити й в інших великих населених пунктах.

"Сирени стануть частиною системи оповіщення про загрози на додаток до засобів масової інформації, офіційних сайтів, соціальних мереж, розсилки SMS, а також гучномовців та безпосереднього сповіщення людей за місцем проживання", - додають у відомстві.

Країна уклала договір зі словацькою компанією Telegrafia.

На цей проєкт держава виділила €4,5 млн.

20 жовтня ЗМІ повідомили, що Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Відомо, що черговий пакет санкцій проти Росії включає зокрема заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Крім того, пакет санкцій передбачає заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані як підтримка на полі бою.

МЗС Естонії передало Єврокомісії свої пропозиції щодо дев'ятого пакета санкцій проти РФ і хоче, щоб він був запроваджений якнайшвидше.

Естонія висуває заборону на ввезення нафтопродуктів із Росії. Якщо уряд схвалить рішення, заборона набуде чинності з грудня.