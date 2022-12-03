Естонія закупить у США системи HIMARS на понад $200 млн

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR з посиланням на заяву голови відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Раміля Ліппа.

"У рамках договору, крім реактивних систем залпового вогню, Естонія також закупить боєприпаси й засоби зв'язку. Також угода передбачає розв'язання питань, пов'язаних із навчанням і логістикою. До пакета також входять різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 кілометрів", - сказав він.

Відомо, що гендиректор Державного центру оборонних інвестицій Естонії Магнус-Вальдемар Саар підписав з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Зазначається, що виробником системи озброєння, яке придбають у США, буде Lockheed Martin. Загальна вартість контракту становить понад 200 мільйонів доларів.

16 липня Держдеп США схвалив продаж Естонії РСЗВ HIMARS та іншої зброї на $500 млн. У Держдепі США підкреслили, що угода про продаж зброї "сприятиме досягненню військових цілей Естонії щодо оновлення потенціалу та подальшого підвищення оперативної сумісності зі США та іншими союзниками". Окремо наголошувалось, що продаж зброї Естонії "не змінить основний військовий баланс у регіоні".