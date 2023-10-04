Естонська рада у справах біженців збільшила виплати для українців: хто може отримати і як оформити заявку

Про це йдеться у повідомленні на сайті гуманітарної організації.

Так, на допомогу можуть претендувати мешканці Луганської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі схвалення заявки може бути надано допомогу в розмірі 3600 грн для однієї особи протягом трьох місяців.

"Якщо після оцінки виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, таке домогосподарство буде виключене з багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців", - наголосили в пресслужбі організації.

Подати заявку можна двома способами

Перший спосіб – для тих, хто перебуває на контрольованих територіях.

Треба подзвонити з понеділка по середу з 9:00 до 12:00 за телефоном 067 105 28 03.

Під час дзвінка слід натиснути кнопку відповідно до області, в якій проживає заявник:

1 – Харківська, Донецька області;

2 – Запорізька, Луганська;

3 – Херсонська, Миколаївська.

Якщо звернення буде попередньо схвалене, номер телефону буде доданий до бази даних. Тоді можна буде заповнити онлайн-форму. Заявника можуть попросити надати додаткову інформацію на електронну пошту. На сторінці сайту можна буде відстежити статус заявки.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж.

Другий спосіб підходить для мешканців тимчасово окупованих територій – через запит на сайті. Результати будуть надіслані на електронну пошту.