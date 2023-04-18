Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні, 18 квітня, стартувала чергова програма від ООН. Від підрозділу ООН, який займається питаннями міграції та переселенців. Кожна фізична особа, яка постраждала від воєнних дій від 24 лютого 2022 р. та проживає у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях може претендувати й отримати допомогу в розмірі 6600 грн. Йдеться про виплати у три місяці, по 2200 грн щомісяця. Може подаватися уся родина", - пояснила Васильченко.

Нардепка також додала, що є критерії щодо отримання допомоги від ООН.

"Є певні критерії, яким потрібно відповідати: якщо раніше люди не отримували допомогу від міжнародних організацій: ВПО від 24 лютого 2022 року; розмір доходу на одного члена сім'ї має не перевищувати 5400 грн; люди з інвалідністю; родини, які мають лише одного з батьків з одним або більше дітьми молодше 18 років, або з людьми похилого віку. І ряд інших критеріїв, з якими можна ознайомитися детальніше", - підкреслила Васильченко.

2 березня з Куп’янської громади Харківської області почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.

3 березня Міністерство реінтеграції України запропонувало примусово евакуювати дітей із зони бойових дій і збройних конфліктів.

7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що вивозять лише з Бахмута.

Примусову евакуацію із зони бойових дій можуть запровадити в 12 громадах Донеччини і ще в одній – частково, із сіл, що безпосередньо межують із лінією фронту.

Понад 60 тисяч мирних жителів протягом останніх 8 місяців вдалося вивезти з небезпечних регіонів України, серед них понад 7 тисяч дітей

















