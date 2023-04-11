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Із серпня з небезпечних регіонів евакуювали понад 60 тис. українців

11 квітня, 2023 вiвторок
14:22
Суспільство Дитина під час евакуації в Авдіївці

Понад 60 тисяч мирних жителів протягом останніх 8 місяців вдалося вивезти з небезпечних регіонів України, серед них понад 7 тисяч дітей

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Зокрема, з серпня 2022 року триває обов’язкова евакуація з Донеччини. Таким чином за 8 місяців до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 60 тисяч громадян. Серед них – понад 7 тисяч дітей і більш як 2,5 тисячі маломобільних", – пише пресслужба.

Повідомляється, що евакуація зі звільнених територій розпочалася торік восени. Лише з Харківщини за 7 місяців евакуювалося майже 25 тисяч мирних жителів. А з нещодавно деокупованої Херсонщини за 5 місяців виїхала понад 21 тисяча українців.

"Для централізованого переміщення громадян у безпечні регіони України завчасно проводиться підготовка і планується проведення усіх заходів. Президент, Уряд, місцева влада, міжнародні організації та волонтери докладають максимум зусиль, щоб наші співгромадяни були у безпеці", – наголошують у відомстві.

Якщо людина планує евакуюватися, то необхідно звертатись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48, або повідомити у WhatsApp/Telegram/Viber - (096) 078-84-33.

  • 2 березня з Куп’янської громади Харківської області почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.
  • 3 березня Міністерство реінтеграції України запропонувало примусово евакуювати дітей із зони бойових дій і збройних конфліктів. 
  • 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що вивозять лише з Бахмута.
  • Примусову евакуацію із зони бойових дій можуть запровадити в 12 громадах Донеччини і ще в одній – частково, із сіл, що безпосередньо межують із лінією фронту.  
Херсонщина
війна з Росією
Харківщина
внутрішні переселенці
біженці з України
деокупація України
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