Про це "Суспільному" розповіла заступниця начальника Донецької ОВА Юлія Костюніна.

Під критерії для примусової евакуації підпадають Авдіївська, Курахівська, Мар’їнська, Очеретинська, Часовоярська, Сіверська, Соледарська, Званівська, Торецька, Вугледарська, Великоновосілківська, Комарська територіальні громади, а також села Костянтинівської територіальної громади, що межують із лінією фронту. Втім, остаточне рішення ще не прийняте.

Як пояснила заступниця очільника Донецької ОВА, рішення про примусову евакуацію дітей ухвалює обласна військова адміністрація, яка узгоджує його з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.