Естонський журнал "Estonian Film" присвятив новий номер українським кінострічкам

Прочитати про кінороботи українських режисерів та режисерок можна у новому номері журналу "Estonian Film".

На обкладинці - режисер фільму "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук, який незабаром презентує стрічку в Каннах.



Також журналісти видання поспілкувалися з продюсерами Володимиром Яценко і Дарʼєю Бассель, режисерами Марисею Нікітюк і Сергією Буковським, а також режисером монтажу Миколою Базаркіним.

Нагадаємо, вийшов офіційний трейлер документального фільму Корнія Грицюка "ЄвроДонбас" про європейську історію Східної України.Наразі робота над фільмом завершена, проте вихід його у прокат в Україні відтермінований через російську агресію.