Естонський журнал "Estonian Film" присвятив новий номер українським кінострічкам
На сторінках журналу можна буде почитати про роботи продюсерів Володимира Яценка і Дарʼї Бассель, режисерів Марисі Нікітюк, Сергія Буковського та Миколи Базаркіна
Прочитати про кінороботи українських режисерів та режисерок можна у новому номері журналу "Estonian Film".
На обкладинці - режисер фільму "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук, який незабаром презентує стрічку в Каннах.
Також журналісти видання поспілкувалися з продюсерами Володимиром Яценко і Дарʼєю Бассель, режисерами Марисею Нікітюк і Сергією Буковським, а також режисером монтажу Миколою Базаркіним.
- Нагадаємо, вийшов офіційний трейлер документального фільму Корнія Грицюка "ЄвроДонбас" про європейську історію Східної України.Наразі робота над фільмом завершена, проте вихід його у прокат в Україні відтермінований через російську агресію.
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