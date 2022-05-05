Маріуполь, Лисичанськ, Дружківка, Нью-Йорк: вийшов трейлер фільму Корнія Грицюка "ЄвроДонбас" про європейську історію Східної України
Вийшов офіційний трейлер документального фільму Корнія Грицюка "ЄвроДонбас" про європейську історію Східної України
Про це пише Держкіно України на своїй сторінці у facebook.
Команда працювала над стрічкою упродовж 2021 року. Вони зафільмували унікальні пам’ятки, які залишили після себе європейці ще з XIX століття. Цей фільм – спроба показати засекречену радянськими істориками європейську історію Донбасу, інформацію про яку автори збирали у різних архівах України, Бельгії та Англії.
"Я родом із Донбасу, але лише під час зйомок цього фільму я дізнався про безліч важливих історичних та архітектурних артефактів, що залишили по собі європейці. Цей фільм – спроба повернути дуже важливу частину історії Донбасу. Показати європейську ідентичність цього регіону", – розповідає режисер та співавтор сценарію Корній Грицюк.
Як зазначають у команді, понад 100 років тому Східна Україна була невіддільною частиною Європи. Маріуполь, Лисичанськ, Костянтинівка, Дружківка, Нью-Йорк – це міста та селища Донбасу, які заснували іноземці з Бельгії, Німеччини, Великої Британії та Франції. Посеред степу вони побудували заводи й металургійні комбінати, зробивши регіон одним із найрозвиненіших у Європі.
"Саме завдяки європейським інвестиціям у промисловість та великій праці місцевих та заробітчан з інших частин України, Донбас вже на початку ХХ століття з "дикого поля" перетворився на передовий регіон навіть у порівнянні з Європою. Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких, наприклад, відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади", – пояснюють вони.
Наразі робота над фільмом завершена, проте вихід його у прокат в Україні відтермінований через російську агресію.
- Путін хоче створити російську альтернативу Вікіпедії, інформацію на якій називає необ’єктивною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе