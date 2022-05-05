Маріуполь, Лисичанськ, Дружківка, Нью-Йорк: вийшов трейлер фільму Корнія Грицюка "ЄвроДонбас" про європейську історію Східної України

Про це пише Держкіно України на своїй сторінці у facebook.

Команда працювала над стрічкою упродовж 2021 року. Вони зафільмували унікальні пам’ятки, які залишили після себе європейці ще з XIX століття. Цей фільм – спроба показати засекречену радянськими істориками європейську історію Донбасу, інформацію про яку автори збирали у різних архівах України, Бельгії та Англії.

"Я родом із Донбасу, але лише під час зйомок цього фільму я дізнався про безліч важливих історичних та архітектурних артефактів, що залишили по собі європейці. Цей фільм – спроба повернути дуже важливу частину історії Донбасу. Показати європейську ідентичність цього регіону", – розповідає режисер та співавтор сценарію Корній Грицюк.

Як зазначають у команді, понад 100 років тому Східна Україна була невіддільною частиною Європи. Маріуполь, Лисичанськ, Костянтинівка, Дружківка, Нью-Йорк – це міста та селища Донбасу, які заснували іноземці з Бельгії, Німеччини, Великої Британії та Франції. Посеред степу вони побудували заводи й металургійні комбінати, зробивши регіон одним із найрозвиненіших у Європі.

"Саме завдяки європейським інвестиціям у промисловість та великій праці місцевих та заробітчан з інших частин України, Донбас вже на початку ХХ століття з "дикого поля" перетворився на передовий регіон навіть у порівнянні з Європою. Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких, наприклад, відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади", – пояснюють вони.

Наразі робота над фільмом завершена, проте вихід його у прокат в Україні відтермінований через російську агресію.