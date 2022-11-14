"Евакуація" з Луганщини є підготовкою росіян до оборони і визнанням нездатності забезпечити потреби цивільних взимку, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
"Евакуація" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного є підготовкою росіян до оборони. Тиск ЗСУ - це перший чинник цієї ініціативи
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Я думаю, що ця "евакуація" - це вони розписались в своїй неспроможності підготувати ці громади до зими. Про це говорили протягом двох-трьох місяців, що нічого не відбувається з підготовкою", - зазначив він.
За даними Власенка, відновлення в окупації ніякого немає, навіть якихось будівельних матеріалів людям не надали.
"Вони із свого програшу роблять перемогу - нічого не зробили, а тепер такі "гарні - піклуються про людей". Я думаю, що вони готуються до оборони цього трикутника і я думаю, що саме тиск ЗСУ - це перший чинник ініціативи окупаційної влади", - підсумував очільник РВА.
- За даними Генштабу ЗСУ, на окупованій частині Луганської області росіяни планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного углиб захоплених територій.
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