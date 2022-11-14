Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Я думаю, що ця "евакуація" - це вони розписались в своїй неспроможності підготувати ці громади до зими. Про це говорили протягом двох-трьох місяців, що нічого не відбувається з підготовкою", - зазначив він.

За даними Власенка, відновлення в окупації ніякого немає, навіть якихось будівельних матеріалів людям не надали.

"Вони із свого програшу роблять перемогу - нічого не зробили, а тепер такі "гарні - піклуються про людей". Я думаю, що вони готуються до оборони цього трикутника і я думаю, що саме тиск ЗСУ - це перший чинник ініціативи окупаційної влади", - підсумував очільник РВА.

За даними Генштабу ЗСУ, на окупованій частині Луганської області росіяни планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного углиб захоплених територій.