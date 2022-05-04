Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя: Верещук повідомила про точки збору 4 травня

Про це у Telegram повідомила Ірина Верещук.



"Маріупольська гуманітарна операція триває. Якщо дозволить безпекова ситуація, в середу, 4 травня, плануємо евакуацію до Запоріжжя", - написала Верещук.



Точки збору для евакуації:



1. Маріуполь (біля торгового центру "Порт Сіті") - 08:00.

2. Луначарське кільце (біля Бердянська) - 10:00.

3. Токмак - 15:00.

4. Василівка - 16:00.





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