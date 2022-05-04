Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя: Верещук повідомила про точки збору 4 травня
На сьогодні, 4 травня, погоджено чотири локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя
Про це у Telegram повідомила Ірина Верещук.
"Маріупольська гуманітарна операція триває. Якщо дозволить безпекова ситуація, в середу, 4 травня, плануємо евакуацію до Запоріжжя", - написала Верещук.
Точки збору для евакуації:
1. Маріуполь (біля торгового центру "Порт Сіті") - 08:00.
2. Луначарське кільце (біля Бердянська) - 10:00.
3. Токмак - 15:00.
4. Василівка - 16:00.
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