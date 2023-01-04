"Евертон" Миколенка близький до звільнення тренера

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, боси "Евертона" розлючені після поразки "Брайтону" (1:4) у 19-му турі АПЛ. У клубі серйозно задумались стосовно майбутнього Френка Лемпарда.

"Евертон" не перемагає у чемпіонаті Англії впродовж 10 матчів поспіль. Команда займає 16 місце у турнірній таблиці, але ризикує опинитися у зоні вильоту

Лемпард очолює команду з січня 2022 року. За "Евертон" грає українець Віталій Миколенко.

У листопаді повідомлялось, що лівий захисник англійського "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу може перейти в "Евертон".

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