"Евертон" збирається купити зіркового конкурента для українця Миколенка
Лівий захисник англійського "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу може перейти в "Евертон"
Про це повідомляє авторитетний журналіст Жак Тальбот.
За інформацією джерела, влітку Люк Шоу вже вів перемовини з "Лестером" та "Евертоном" щодо можливої співпраці. У підписанні 27-річного захисника особисто дуже зацікавлений головний тренер ліверпульської команди Френк Лемпард.
У планах Люка Шоу продовжити контракт з "Манчестер Юнайтед", який чинний до кінця поточного сезону. У клубу є опція пролонгації ще на рік, але сам оборонець хотів би отримати новий 5-річний договір. Боси МЮ ж поки сумніваються.
У поточному розіграші АПЛ Люк Шоу провів 9 матчів і відзначився 1 асистом. Англієць виступає на цій ж позиції, що Віталій Миколенко в "Евертоні".
На рахунку 23-річного Миколенка 14 матчів у цьому сезоні АПЛ, він з'являвся на полі у кожному матчі, але не відзначався результативними діями.
Transfermarkt оцінює Миколенка у 22 млн євро. Ціна Шоу - 28 млн.
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