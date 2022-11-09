"Евертон" збирається купити зіркового конкурента для українця Миколенка

Про це повідомляє авторитетний журналіст Жак Тальбот.

За інформацією джерела, влітку Люк Шоу вже вів перемовини з "Лестером" та "Евертоном" щодо можливої співпраці. У підписанні 27-річного захисника особисто дуже зацікавлений головний тренер ліверпульської команди Френк Лемпард.

У планах Люка Шоу продовжити контракт з "Манчестер Юнайтед", який чинний до кінця поточного сезону. У клубу є опція пролонгації ще на рік, але сам оборонець хотів би отримати новий 5-річний договір. Боси МЮ ж поки сумніваються.

У поточному розіграші АПЛ Люк Шоу провів 9 матчів і відзначився 1 асистом. Англієць виступає на цій ж позиції, що Віталій Миколенко в "Евертоні".

На рахунку 23-річного Миколенка 14 матчів у цьому сезоні АПЛ, він з'являвся на полі у кожному матчі, але не відзначався результативними діями.

Transfermarkt оцінює Миколенка у 22 млн євро. Ціна Шоу - 28 млн.

Футбольна агентка Рафаела Пімента впевнена, що норвезький форвард Ерлінг Холанд стане першим футболістом, за якого заплатять більше ніж мільярд євро.

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