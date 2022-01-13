"Евертон" продав за 30 млн євро головного конкурента Миколенка
Французький футболіст англійського "Евертона" Люка Дінь перейшов до "Астон Вілли"
Про це повідомляє офіційний сайт "Астон Вілли".
Сума трансферу склала 25 млн фунтів (близько 30 млн євро). Дінь виступатиме за команду з Бірмінгема під номером 27.
Люка Дінь був основним лівим захисником "Евертона". У нинішньому сезоні 28-річний француз зіграв за ліверпульців 15 матчів та забив 1 гол. Він вважався головним конкурентом новачка "Евертону" - українця Віталія Миколенка - в боротьбі за місце на лівому фланзі оборони.
Також Дінь виступав за французькі "Лілль", ПСЖ, італійську "Рому" та іспанську "Барселону". Провів 43 матчі за збірну Франції, в складі якої виграв Лігу націй-2021.
- 12 січня стало відомо, що Люка Дінь переходить до "Астон Вілли".
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