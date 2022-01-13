"Евертон" продав за 30 млн євро головного конкурента Миколенка

Про це повідомляє офіційний сайт "Астон Вілли".

Сума трансферу склала 25 млн фунтів (близько 30 млн євро). Дінь виступатиме за команду з Бірмінгема під номером 27.

Люка Дінь був основним лівим захисником "Евертона". У нинішньому сезоні 28-річний француз зіграв за ліверпульців 15 матчів та забив 1 гол. Він вважався головним конкурентом новачка "Евертону" - українця Віталія Миколенка - в боротьбі за місце на лівому фланзі оборони.

Також Дінь виступав за французькі "Лілль", ПСЖ, італійську "Рому" та іспанську "Барселону". Провів 43 матчі за збірну Франції, в складі якої виграв Лігу націй-2021.