"єВідновлення": за перший тиждень понад 10 тис. українців подали заяви на отримання допомоги
За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" понад 10 тисяч українців подали заяви
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що близько 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% - приватного будинку та менш як 1% - інших житлових приміщень.
Найбільше заяв подали жителі Харківської - 3554 заяви, Київської - 2852, Миколаївської - 870, Донецької - 688 та Херсонської областей - 649.
Далі комісії, створені в муніципалітетах, опрацьовуватимуть заявки та розпочнуть обстеження будинків. Станом на 17 травня вже створено 108 комісій.
"Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане", - йдеться у повідомлені.
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