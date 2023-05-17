Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що близько 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% - приватного будинку та менш як 1% - інших житлових приміщень.

Найбільше заяв подали жителі Харківської - 3554 заяви, Київської - 2852, Миколаївської - 870, Донецької - 688 та Херсонської областей - 649.

Далі комісії, створені в муніципалітетах, опрацьовуватимуть заявки та розпочнуть обстеження будинків. Станом на 17 травня вже створено 108 комісій.

"Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане", - йдеться у повідомлені.